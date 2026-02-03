Châteaurenard

Foire aux livres

Dimanche 7 juin 2026 de 8h à 13h. Cours Carnot Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:00:00

fin : 2026-06-07 13:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Foire aux livres.

Les amoureux de la lecture ont rendez-vous sur le Cours Carnot à Châteaurenard pour la traditionnelle Foire aux Livres, organisée par l’Association du quartier des Arènes.

Une matinée conviviale, idéale pour dénicher romans, BD, essais et autres trésors littéraires.



Foire au profit de l’EHPAD Canto Cigalo.



Venez flâner entre les stands, partager vos coups de cœur et faire le plein de livres pour l’été ! .

Cours Carnot Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur asso.lesarenes@gmail.com

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English :

Book fair.

L’événement Foire aux livres Châteaurenard a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence