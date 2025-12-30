Soirée de l’Ecole de Musique de Châteaurenard La Rotonde Châteaurenard

Soirée de l’Ecole de Musique de Châteaurenard

Vendredi 22 mai 2026 à partir de 20h.

Début du concert 20h30. La Rotonde Chemin du Mas de Lafont Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Soirée de l’Ecole de Musique de Châteaurenard à La Rotonde.

Concert debout.

Grey Anomaly

Gégé à la guitare et au micro, Cédric en mode guitar-hero, Jean-Luc qui groove comme s’il était payé au groove, Roland qui frappe ses fûts avec amour… et Adélaïde, la voix qui remet tout ce petit monde dans le droit chemin.Bref, une bande de potes qui rejoue vos classiques pop-rock des années 80 à aujourd’hui, avec assez d’énergie et de bonne humeur pour recharger une centrale. Monte le son, Grey Anomaly s’occupe du reste.



Crazy String Breakers

Les Crazy String Breakers, c’est une décharge de 10.000 volts directement dans les tympans. Né d’une envie irrépressible de faire trembler les murs, ce collectif est une machine de guerre scénique taillée pour le live. Au front La pétillante Mathilde, dont la voix est l’étincelle qui allume la mèche. Sur les flancs Damien, Clément et Guy-Noël (guitares & basse), le trio infernal prêt à casser de la corde, attisent le feu. L’arme secrète Rémi et sa trompette survoltée. Le moteur Frank, le batteur déchaîné, dicte la loi du rythme. Ils n’ont qu’un objectif enflammer la foule par une énergie communicative et brutale.



Wild Ponies

Les Wild Ponies sont prêts à enflammer à nouveau la scène de la Rotonde. Porté par la voix énergique de Sandra, le groupe déploie une puissance sonore unique grâce à ses trois guitaristes Clément à la lead, Serge et Thomas aux rythmiques soutenus par la basse groovy de Christian et la batterie percutante de Damien. Ensemble, ils fusionnent le rock classique, l’énergie moderne et une passion débordante pour faire revivre les grands standards avec intensité. Un groupe vibrant et audacieux, qui ne demande qu’à partager sa liberté, son énergie et son amour du rock… jusqu’à faire ruer la salle dans les brancards. .

La Rotonde Chemin du Mas de Lafont Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 27 79

English :

Châteaurenard Music School evening at La Rotonde.

Standing concert.

