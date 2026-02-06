62ème Concours d’animaux de viande Rue de la Gare Mamers
62ème Concours d’animaux de viande Rue de la Gare Mamers samedi 21 mars 2026.
62ème Concours d’animaux de viande
Rue de la Gare Parking de Saugonna Mamers Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-21
62ème Concours d’Animaux de Viande
Les animaux de la ferme seront présents plus beaux que jamais pour ce concours !
Animations diverses et présence du Jardinier Sarthois.
Entrée gratuite
Restauration sur place
Infos au 06 02 35 39 94 .
Rue de la Gare Parking de Saugonna Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
62nd Concours d’Animaux de Viande
L’événement 62ème Concours d’animaux de viande Mamers a été mis à jour le 2026-02-02 par OT Maine Saosnois