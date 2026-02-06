62ème Concours d’animaux de viande Rue de la Gare Mamers

62ème Concours d’animaux de viande

Rue de la Gare Parking de Saugonna Mamers Sarthe

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-22

2026-03-21

Les animaux de la ferme seront présents plus beaux que jamais pour ce concours !

Animations diverses et présence du Jardinier Sarthois.

Entrée gratuite

Restauration sur place

Infos au 06 02 35 39 94 .

Rue de la Gare Parking de Saugonna Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63

English :

62nd Concours d’Animaux de Viande

