CIRCUIT PEDESTRE ANEMONE MAMERS 72600 Mamers Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 12000.0 Tarif :

Découvrez le saosnois grâce aux circuits de randonnées pédestres tout en marchant, vous pourrez admirer la faune et la flore, le patrimoine historique des villages que vous traverserez.

http://www.mainesaosnois.fr/ +33 2 43 34 16 48

English :

Discover the Saosnois thanks to the hiking trails while walking, you will be able to admire the fauna and flora and the historical heritage of the villages you will pass through.

Deutsch :

Entdecken Sie das Saosnois auf den Wanderrouten, während Sie zu Fuß unterwegs sind und die Flora und Fauna sowie das historische Erbe der Dörfer, die Sie durchqueren, bewundern können.

Italiano :

Scoprite il Saosnois grazie ai sentieri escursionistici: camminando, potrete ammirare la fauna e la flora e il patrimonio storico dei villaggi attraversati.

Español :

Descubra el Saosnois gracias a las rutas de senderismo. Mientras camina, podrá admirar la fauna y la flora y el patrimonio histórico de los pueblos por los que pase.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2020-12-04 par eSPRIT Pays de la Loire