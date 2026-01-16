The Greatest Somashow Espace Saugonna Mamers
samedi 13 juin 2026.
The Greatest Somashow
Espace Saugonna 2, rue de la Gare Mamers Sarthe
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-14 15:30:00
2026-06-13 2026-06-14
Marine et ses élèves vous proposent un super show pour ce nouveau gala de danse !
Pour cette édition Marine et ses élèves vous donnent rendez-vous à l’Espace Saugonna à Mamers.
Tarifs 10€ par adulte et 5€ par enfant .
Espace Saugonna 2, rue de la Gare Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 6 99 16 56 28 somadance.co@gmail.com
English :
Marine and her students put on a super show for this new dance gala!
L’événement The Greatest Somashow Mamers a été mis à jour le 2026-01-16 par OT Maine Saosnois