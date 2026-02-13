8ème édition du Festi’Rok Mamers

8ème édition du Festi’Rok

Place de la République Mamers Sarthe

Tarif : – –

Date :

2026-05-30 17:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Les décibels vont résonner à Mamers !!

Créé en 2016 le festival rock est devenu un rendez -vous très attendu et incontournable de la région !

Organisé par une super équipe qui met en commun son temps et énergie pour concocter une programmation variée autour du rock blues, folk, pop, indé, festif, punk, sympho ou métal, il y en a pour tous les gouts !

Au programme de votre soirée

17 45h école musique Maine Saosnois

19h Jaja

20h Lady Morose

21h Esskalibur

22 h Palladium

23 h Mugslug

Entrée donne ce que tu peux, ce que tu veux !

Restauration et buvette sur place. .

Place de la République Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 festirok@gmail.com

English :

The decibels will resound in Mamers !

