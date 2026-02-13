8ème édition du Festi’Rok Mamers
Les décibels vont résonner à Mamers !!
Créé en 2016 le festival rock est devenu un rendez -vous très attendu et incontournable de la région !
Organisé par une super équipe qui met en commun son temps et énergie pour concocter une programmation variée autour du rock blues, folk, pop, indé, festif, punk, sympho ou métal, il y en a pour tous les gouts !
Au programme de votre soirée
17 45h école musique Maine Saosnois
19h Jaja
20h Lady Morose
21h Esskalibur
22 h Palladium
23 h Mugslug
Entrée donne ce que tu peux, ce que tu veux !
Restauration et buvette sur place. .
Place de la République Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 festirok@gmail.com
English :
The decibels will resound in Mamers !
