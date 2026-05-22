Exposition de Christophe Maurice Mamers

Mamers

Exposition de Christophe Maurice

50 Place Carnot Mamers Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-03

Exposition des peintures de Christophe Maurice

Artiste autodidacte et profondément passionné, Christophe Maurice explore la peinture comme un moyen d’expression intime et spontané. À travers des œuvres tantôt figuratives, tantôt plus abstraites, il retranscrit ses émotions, ses perceptions et son regard sensible sur le monde qui l’entoure.

Ses créations naissent souvent de l’instinct, de la matière et de la couleur. Sans formation académique, il revendique une liberté de geste et de composition qui donne à ses tableaux une dimension sincère et vivante. Les accidents, les traces et les contrastes deviennent alors une force expressive, révélant une peinture authentique, guidée avant tout par l’émotion.

Cette exposition permet de redécouvrir plusieurs œuvres réalisées au cours des quatre à six dernières années, témoins de son univers intérieur et de son attachement profond à l’art.

Ses compositions sont très accidentées car je crois que n’ayant eu de directions apprises, cet autodidacte heureux se trompe souvent. Mais c’est ici la plus belle des récompenses car il sait être vrai et spontané dans ses formes ses matières, ses couleurs dans les traces et les marques qui s’expriment simplement sur l’intérieur de lui-même en observant et aimant tout ce qui l’entoure.

Christophe Maurice

Exposition visible à l’Office de Tourisme Maine Saosnois de Mamers du 3 au 30 juin 2026 Entrée libre –

Du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h, samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 17h. Dimanches et jours fériés, de 10h à 12h. .

50 Place Carnot Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com

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English :

Exhibition of paintings by Christophe Maurice

L’événement Exposition de Christophe Maurice Mamers a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Maine Saosnois