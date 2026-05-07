Bicentenaire des Sapeurs-Pompiers de Mamers Mamers
Bicentenaire des Sapeurs-Pompiers de Mamers Mamers samedi 6 juin 2026.
Mamers
Bicentenaire des Sapeurs-Pompiers de Mamers
Place de la République Mamers Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 17:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Les Sapeurs Pompiers de Mamers vous invitent à fêter leur anniversaire !
Au programme
– de 10h à 17h Exposition
– à 10h Visite guidée Mamers, au fil de l’eau par un guide conférencier de l’Office de Tourisme Tarif 3€/adulte
– à 14h Manoeuvre
– à 15h30 Manoeuvre secours routier
Toute la journée buvette et vente de crêpes, vente de goodies, tombola, jeux pour les enfants.
Repas sur place le midi marmite sarthoise .
Place de la République Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63
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English :
L’événement Bicentenaire des Sapeurs-Pompiers de Mamers Mamers a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Maine Saosnois
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