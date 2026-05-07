Mamers

Bicentenaire des Sapeurs-Pompiers de Mamers

Place de la République Mamers Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Les Sapeurs Pompiers de Mamers vous invitent à fêter leur anniversaire !

Au programme

– de 10h à 17h Exposition

– à 10h Visite guidée Mamers, au fil de l’eau par un guide conférencier de l’Office de Tourisme Tarif 3€/adulte

– à 14h Manoeuvre

– à 15h30 Manoeuvre secours routier

Toute la journée buvette et vente de crêpes, vente de goodies, tombola, jeux pour les enfants.

Repas sur place le midi marmite sarthoise .

Place de la République Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63

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English :

L’événement Bicentenaire des Sapeurs-Pompiers de Mamers Mamers a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Maine Saosnois