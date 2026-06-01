Ballet Le lac des cygnes Mamers
Ballet Le lac des cygnes Mamers mercredi 24 juin 2026.
Mamers
Ballet Le lac des cygnes
2, rue de la Gare Mamers Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 17:30:00
fin : 2026-06-24 19:00:00
Date(s) :
2026-06-24
L’École de Musique et Danse Maine Saosnois vous invite au spectacle de danse classique donné par les élèves de danse classique et contemporaine et leurs invités danseurs et comédiens.
Grand ballet en quatre actes.
Chorégraphie Olivier Viaud
Entrée gratuite Réservation à l’Office de Tourisme Maine Saosnois au 02 43 97 60 63.
Infos au 02 85 29 19 38 ou emd@mainesaosnois.fr .
2, rue de la Gare Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 85 29 19 38 emd@mainesaosnois.fr
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English :
L’événement Ballet Le lac des cygnes Mamers a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Maine Saosnois
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