Sur le chemin des écoliers, Office de Tourisme Maine Saosnois, Mamers

Sur le chemin des écoliers Dimanche 28 juin, 15h00 Office de Tourisme Maine Saosnois Sarthe

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

Des salles de classe d’autrefois à aujourd’hui, laissez-vous conter une histoire faite de savoirs transmis et de souvenirs partagés. Cette balade, sera l’occasion de partager ce patrimoine au détour des rues.

Office de Tourisme Maine Saosnois 50, place Carnot, 72600 Mamers Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0243976063 »}]

Des salles de classe d’autrefois à aujourd’hui, laissez-vous conter une histoire faite de savoirs transmis et de souvenirs. Cette balade sera l’occasion de partager ce patrimoine au fil des rues. Mamers Sarthe patrimoine écoles Maine Saosnois Pays-de-la-Loire

Office de Tourisme Maine Saosnois