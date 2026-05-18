Mamers

Dimanche de caractère Sur le chemin des écoliers

50 Place Carnot Mamers Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 15:00:00

fin : 2026-06-28 16:30:00

Date(s) :

2026-06-28

Redécouvrez l’histoire des écoles aux côtés d’anciens élèves.

Des salles de classe d’autrefois aux établissements d’aujourd’hui, laissez-vous conter une histoire de transmission, de souvenirs partagés et d’engagements renouvelés.

Cette balade sera l’occasion de redécouvrir ce patrimoine aux côtés d’anciens élèves et d’acteurs qui continuent à faire vivre l’école.

Gratuit

Dans le cadre de “Les Dimanches de Caractère”

Rendez-vous à 15h à l’Office de Tourisme Maine Saosnois

Inscription souhaitée au 02.43.97.60.63 .

50 Place Carnot Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com

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English :

Rediscover the history of the schools alongside former students.

L’événement Dimanche de caractère Sur le chemin des écoliers Mamers a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Maine Saosnois