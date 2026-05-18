Dimanche de caractère Sur le chemin des écoliers Mamers
Dimanche de caractère Sur le chemin des écoliers Mamers dimanche 28 juin 2026.
Mamers
Dimanche de caractère Sur le chemin des écoliers
50 Place Carnot Mamers Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 15:00:00
fin : 2026-06-28 16:30:00
Date(s) :
2026-06-28
Redécouvrez l’histoire des écoles aux côtés d’anciens élèves.
Des salles de classe d’autrefois aux établissements d’aujourd’hui, laissez-vous conter une histoire de transmission, de souvenirs partagés et d’engagements renouvelés.
Cette balade sera l’occasion de redécouvrir ce patrimoine aux côtés d’anciens élèves et d’acteurs qui continuent à faire vivre l’école.
Gratuit
Dans le cadre de “Les Dimanches de Caractère”
Rendez-vous à 15h à l’Office de Tourisme Maine Saosnois
Inscription souhaitée au 02.43.97.60.63 .
50 Place Carnot Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com
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English :
Rediscover the history of the schools alongside former students.
L’événement Dimanche de caractère Sur le chemin des écoliers Mamers a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Maine Saosnois
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