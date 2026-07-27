Journées Européennes du Patrimoine Mamers
samedi 19 septembre 2026 · Mamers
Informations pratiques
Mamers
Journées Européennes du Patrimoine
50 place Carnot Mamers Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Des visites à noter sur votre agenda !
Visites flash (30 minutes)
à 11h le vitrail Fialeix de Saint-Nicolas, une verrière sarthoise méconnue
à 14h30 les bateaux Borda à Mamers, une histoire insolite inconnue
à 15h30 l’entreprise Vercelletto, une destinée mamertine internationale
Gratuit .
50 place Carnot Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com
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L’événement Journées Européennes du Patrimoine Mamers a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Maine Saosnois
À voir aussi à Mamers (Sarthe)
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- Visite Flash « le vitrail Fialeix de Saint-Nicolas, une verrière sarthoise méconnue », Office de Tourisme Maine Saosnois, Mamers 19 septembre 2026
- Visite Flash « les bateaux Borda à Mamers, une histoire insolite méconnue », Office de Tourisme Maine Saosnois, Mamers 19 septembre 2026