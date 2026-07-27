Informations pratiques

Mamers

Journées Européennes du Patrimoine

50 place Carnot Mamers Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Des visites à noter sur votre agenda !

Visites flash (30 minutes)

à 11h le vitrail Fialeix de Saint-Nicolas, une verrière sarthoise méconnue

à 14h30 les bateaux Borda à Mamers, une histoire insolite inconnue

à 15h30 l’entreprise Vercelletto, une destinée mamertine internationale

Gratuit .

50 place Carnot Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com

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L’événement Journées Européennes du Patrimoine Mamers a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Maine Saosnois