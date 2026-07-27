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AGENDA · Mamers

Journées Européennes du Patrimoine Mamers

samedi 19 septembre 2026 · Mamers

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
50 place Carnot
Ville
72600 Mamers
Département
Sarthe
Tarif

Mamers

Journées Européennes du Patrimoine

50 place Carnot Mamers Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Des visites à noter sur votre agenda !
Visites flash (30 minutes)
à 11h le vitrail Fialeix de Saint-Nicolas, une verrière sarthoise méconnue
à 14h30 les bateaux Borda à Mamers, une histoire insolite inconnue
à 15h30 l’entreprise Vercelletto, une destinée mamertine internationale

Gratuit   .

50 place Carnot Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63  contact@tourisme-maine-saosnois.com

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English :

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L’événement Journées Européennes du Patrimoine Mamers a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Maine Saosnois

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