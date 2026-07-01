Visite Flash « le vitrail Fialeix de Saint-Nicolas, une verrière sarthoise méconnue », Office de Tourisme Maine Saosnois, Mamers

Informations pratiques

Visite Flash « le vitrail Fialeix de Saint-Nicolas, une verrière sarthoise méconnue » Samedi 19 septembre, 11h00 Office de Tourisme Maine Saosnois Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Venez découvrir cette verrière centenaire créée par la manufacture Fialeix, au coeur de la ville de Mamers, à l’église médiévale de Saint-Nicolas, en Sarthe. Gratuit, rdv devant l’OT.

Office de Tourisme Maine Saosnois 50 Place Carnot, 72600 Mamers Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire 0243976063

Venez découvrir cette verrière centenaire créée par la manufacture Fialeix, au coeur de la ville de Mamers, à l’église médiévale de Saint-Nicolas, en Sarthe. Gratuit, rdv devant l’OT.

©Office de Tourisme Maine Saosnois – F.Katitsch