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Visite Flash « le vitrail Fialeix de Saint-Nicolas, une verrière sarthoise méconnue », Office de Tourisme Maine Saosnois, Mamers

samedi 19 septembre 2026 · Office de Tourisme Maine Saosnois · Mamers

Visite Flash « le vitrail Fialeix de Saint-Nicolas, une verrière sarthoise méconnue », Office de Tourisme Maine Saosnois, Mamers

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Office de Tourisme Maine Saosnois
Adresse
50 Place Carnot, 72600 Mamers
Ville
72600 Mamers
Département
Sarthe

Visite Flash « le vitrail Fialeix de Saint-Nicolas, une verrière sarthoise méconnue » Samedi 19 septembre, 11h00 Office de Tourisme Maine Saosnois Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Venez découvrir cette verrière centenaire créée par la manufacture Fialeix, au coeur de la ville de Mamers, à l’église médiévale de Saint-Nicolas, en Sarthe. Gratuit, rdv devant l’OT.

Office de Tourisme Maine Saosnois 50 Place Carnot, 72600 Mamers Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire 0243976063
Venez découvrir cette verrière centenaire créée par la manufacture Fialeix, au coeur de la ville de Mamers, à l’église médiévale de Saint-Nicolas, en Sarthe. Gratuit, rdv devant l’OT.

©Office de Tourisme Maine Saosnois – F.Katitsch

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