Visite Flash « le vitrail Fialeix de Saint-Nicolas, une verrière sarthoise méconnue », Office de Tourisme Maine Saosnois, Mamers
samedi 19 septembre 2026 · Office de Tourisme Maine Saosnois · Mamers
Informations pratiques
Visite Flash « le vitrail Fialeix de Saint-Nicolas, une verrière sarthoise méconnue » Samedi 19 septembre, 11h00 Office de Tourisme Maine Saosnois Sarthe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Venez découvrir cette verrière centenaire créée par la manufacture Fialeix, au coeur de la ville de Mamers, à l’église médiévale de Saint-Nicolas, en Sarthe. Gratuit, rdv devant l’OT.
Office de Tourisme Maine Saosnois 50 Place Carnot, 72600 Mamers Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire 0243976063
Venez découvrir cette verrière centenaire créée par la manufacture Fialeix, au coeur de la ville de Mamers, à l’église médiévale de Saint-Nicolas, en Sarthe. Gratuit, rdv devant l’OT.
©Office de Tourisme Maine Saosnois – F.Katitsch
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