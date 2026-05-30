Festival de théâtre Mamers en scène 9ème édition Théâtre municipal Mamers

Mamers

Festival de théâtre Mamers en scène 9ème édition

Théâtre municipal Place Carnot Mamers Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-17

Un grand week-end théâtral à Mamers !

Du 17 au 20 septembre 2026

À Mamers au théâtre municipal

️ Entrée libre au chapeau ou Pass week-end 40€

Cette nouvelle édition promet encore de beaux moments de partage, d’émotion et de spectacle autour du théâtre ✨

Nous aurons également l’honneur d’être sous le parrainage de Gérard Levoyer.

Réservez dès maintenant vos dates et suivez notre page pour découvrir prochainement la programmation, les compagnies invitées et toutes les surprises du festival !

Renseignements ou pour réserver votre Pass week-end

mamersenscene@gmail.com

06 81 95 77 65 .

Théâtre municipal Place Carnot Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 mamersenscene@gmail.com

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English :

A great theatrical weekend in Mamers!

L’événement Festival de théâtre Mamers en scène 9ème édition Mamers a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Maine Saosnois