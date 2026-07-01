Visite Flash « les bateaux Borda à Mamers, une histoire insolite méconnue », Office de Tourisme Maine Saosnois, Mamers

Informations pratiques

Visite Flash « les bateaux Borda à Mamers, une histoire insolite méconnue » Samedi 19 septembre, 14h30 Office de Tourisme Maine Saosnois Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Mamers, petite ville du nord de la Sarthe, a été le centre de production de bateaux-jouets pour enfants au cours du XXe siècle. Découvrez cette aventure insolite méconnue qui a pourtant fait le tour du monde.

Office de Tourisme Maine Saosnois 50 Place Carnot, 72600 Mamers Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire 0243976063

Mamers, petite ville du nord de la Sarthe, a été le centre de production de bateaux-jouets pour enfants au cours du XXe siècle. Découvrez cette aventure insolite méconnue qui a pourtant fait le tour…

©Office de Tourisme Maine Saosnois