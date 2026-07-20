Informations pratiques

Mamers

VISITE FLASH JOSEPH CAILLAUX, UN HOMME DE CARACTÈRE

50 Place Carnot Mamers Sarthe

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 11:00:00

fin : 2026-08-06 11:30:00

Date(s) :

2026-08-06

VISITE FLASH JOSEPH CAILLAUX, UN HOMME DE CARACTÈRE

Découvrez, en trente minutes, le destin hors du commun de Joseph Caillaux, figure politique mamertine emblématique, qui a profondément marqué son époque aussi bien sur la scène nationale qu’au niveau local, et bien au-delà encore. .

50 Place Carnot Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com

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English :

QUICK TOUR: JOSEPH CAILLAUX, A MAN OF CHARACTER %BB

L’événement VISITE FLASH JOSEPH CAILLAUX, UN HOMME DE CARACTÈRE Mamers a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Maine Saosnois