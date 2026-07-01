Visite Flash « l’entreprise Vercelletto, une destinée mamertine internationale », Office de Tourisme Maine Saosnois, Mamers

Informations pratiques

Visite Flash « l’entreprise Vercelletto, une destinée mamertine internationale » Samedi 19 septembre, 15h30 Office de Tourisme Maine Saosnois Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Tout au long du XXe siècle, des débuts modestes jusqu’à sa fermeture, venez vous plonger au coeur de l’histoire locale de cette entreprise de construction qui a contribué à la création du patrimoine du XXe siècle de Mamers jusqu’à une destinée internationale méconnue !

Office de Tourisme Maine Saosnois 50 Place Carnot, 72600 Mamers Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire 0243976063

Tout au long du XXe siècle, des débuts modestes jusqu’à sa fermeture, venez vous plonger au coeur de l’histoire locale de cette entreprise de construction qui a contribué à la création du patrimoine…

©OTMS