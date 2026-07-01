UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Mamers

Visite Flash « l’entreprise Vercelletto, une destinée mamertine internationale », Office de Tourisme Maine Saosnois, Mamers

samedi 19 septembre 2026 · Office de Tourisme Maine Saosnois · Mamers

Visite Flash « l’entreprise Vercelletto, une destinée mamertine internationale », Office de Tourisme Maine Saosnois, Mamers

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Office de Tourisme Maine Saosnois
Adresse
50 Place Carnot, 72600 Mamers
Ville
72600 Mamers
Département
Sarthe

Visite Flash « l’entreprise Vercelletto, une destinée mamertine internationale » Samedi 19 septembre, 15h30 Office de Tourisme Maine Saosnois Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Tout au long du XXe siècle, des débuts modestes jusqu’à sa fermeture, venez vous plonger au coeur de l’histoire locale de cette entreprise de construction qui a contribué à la création du patrimoine du XXe siècle de Mamers jusqu’à une destinée internationale méconnue !

Office de Tourisme Maine Saosnois 50 Place Carnot, 72600 Mamers Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire 0243976063
Tout au long du XXe siècle, des débuts modestes jusqu’à sa fermeture, venez vous plonger au coeur de l’histoire locale de cette entreprise de construction qui a contribué à la création du patrimoine…

©OTMS

À voir aussi à Mamers (Sarthe)