Visite du Madrigal, 83 rue du docteur godard, 72600 Mamers, Mamers

Informations pratiques

Visite du Madrigal Dimanche 20 septembre, 10h00 83 rue du docteur godard, 72600 Mamers Sarthe

visite limitée à 20 personnes par heure (2 groupes de 10 personnes)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Voyage au travers de la grande et de la petite histoire locale dans cette demeure illustre chargée d’un patrimoine mobilier emprunt de mémoire.

Accueil café, repas possible sur place le midi.

83 rue du docteur godard, 72600 Mamers 83, rue du docteur 72600 Mamers Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 (0)6 78 08 18 35 [{« type »: « phone », « value »: « +33 (0)678081835 »}] Maison bourgeoise de style rococo, fin 19ème siècle ayant appartenue à un industriel local spécialisé dans le chanvre et la passementerie. Parking voitures tout le long de la rue Godard – Gratuit

Voyage au travers de la grande et de la petite histoire locale dans cette demeure illustre chargée d’un patrimoine mobilier emprunt de mémoire.

Kahak productions