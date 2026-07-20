VISITE FLASH LA DAME DE FER DE MAMERS Mamers
jeudi 13 août 2026 · Mamers
Informations pratiques
Mamers
VISITE FLASH LA DAME DE FER DE MAMERS
50 Place Carnot Mamers Sarthe
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 11:00:00
fin : 2026-08-13 11:30:00
Date(s) :
2026-08-13
VISITE FLASH LA DAME DE FER DE MAMERS
Savez-vous qu’une étonnante tour Eiffel se cache à Mamers ? Non, ce n’est pas une plaisanterie ! Ce patrimoine insolite raconte une histoire aussi surprenante que fascinante.
En trente minutes, laissez-vous embarquer pour une visite flash pleine de curiosité ! .
50 Place Carnot Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com
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English :
QUICK TOUR %AB THE IRON LADY OF MAMERS %BB
L’événement VISITE FLASH LA DAME DE FER DE MAMERS Mamers a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Maine Saosnois
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