Informations pratiques

Mamers

VISITE FLASH LA DAME DE FER DE MAMERS

50 Place Carnot Mamers Sarthe

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 11:00:00

fin : 2026-08-13 11:30:00

Date(s) :

2026-08-13

VISITE FLASH LA DAME DE FER DE MAMERS

Savez-vous qu’une étonnante tour Eiffel se cache à Mamers ? Non, ce n’est pas une plaisanterie ! Ce patrimoine insolite raconte une histoire aussi surprenante que fascinante.

En trente minutes, laissez-vous embarquer pour une visite flash pleine de curiosité ! .

50 Place Carnot Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com

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English :

QUICK TOUR %AB THE IRON LADY OF MAMERS %BB

L’événement VISITE FLASH LA DAME DE FER DE MAMERS Mamers a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Maine Saosnois