UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Mamers

VISITE FLASH LA DAME DE FER DE MAMERS Mamers

jeudi 13 août 2026 · Mamers

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
50 Place Carnot
Ville
72600 Mamers
Département
Sarthe
Tarif
0 0 0

Mamers

VISITE FLASH LA DAME DE FER DE MAMERS

50 Place Carnot Mamers Sarthe

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 11:00:00
fin : 2026-08-13 11:30:00

Date(s) :
2026-08-13

VISITE FLASH LA DAME DE FER DE MAMERS
Savez-vous qu’une étonnante tour Eiffel se cache à Mamers ? Non, ce n’est pas une plaisanterie ! Ce patrimoine insolite raconte une histoire aussi surprenante que fascinante.

En trente minutes, laissez-vous embarquer pour une visite flash pleine de curiosité !   .

50 Place Carnot Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63  contact@tourisme-maine-saosnois.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

QUICK TOUR %AB THE IRON LADY OF MAMERS %BB

L’événement VISITE FLASH LA DAME DE FER DE MAMERS Mamers a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Maine Saosnois

À voir aussi à Mamers (Sarthe)