Informations pratiques

Mamers

Exposition de Martine Pitard

50 Place Carnot Mamers Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-08-01

Une peinture surprenante qui bouscule les habitudes

Ancienne couturière installée à Saint-Maixent (72 et aujourd’hui jeune retraitée, Martine Pitard s’est lancée en autodidacte dans la peinture acrylique en développant une démarche artistique aussi originale qu’inattendue. Ici, pas de pinceaux l’artiste détourne des objets du quotidien pour donner vie à ses œuvres. Chaînes à billes, sèche-cheveux, verre à whisky, plateau tournant, passoire, entonnoir, chaînettes et bien d’autres accessoires deviennent ainsi de véritables outils de création.

À partir d’une toile blanche, les objets, les mouvements et la peinture se rencontrent pour faire naître des formes uniques, parfois étonnantes, toujours singulières. Chaque réalisation est le fruit d’une part d’imprévu qui confère à l’œuvre toute son originalité. Les couleurs, vives et pétillantes, insufflent énergie et dynamisme.

Depuis le début de sa retraite en 2023, Martine Pitard a présenté son travail dans plusieurs lieux d’exposition à l’Office de Tourisme de la Ferté-Bernard, puis à Montmirail, avant d’exposer à Frémainville (Val-d’Oise) en 2024, au Quai des Arts à Vibraye en février 2025, puis à Marolles-les-Braults en septembre 2025.

Tout au long de l’exposition, Martine Pitard viendra à la rencontre du public pour présenter sa technique et commenter ses œuvres directement à l’Office de Tourisme Maine Saosnois (50, place Carnot à Mamers), aux horaires d’ouverture, les 8, 12, 15, 18, 22, 26 et 29 août. .

50 Place Carnot Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com

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English :

A surprising painting that challenges conventional wisdom

L’événement Exposition de Martine Pitard Mamers a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Maine Saosnois