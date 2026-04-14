Stage de cuivres, danse et percussions et spectacle de fin de stage Espace Saugonna Mamers
Stage de cuivres, danse et percussions et spectacle de fin de stage Espace Saugonna Mamers dimanche 5 juillet 2026.
Mamers
Stage de cuivres, danse et percussions et spectacle de fin de stage
Espace Saugonna 2, rue de la Gare Mamers Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-05
Pour bien commencer les vacances d’été !
Le Service Culturel de la Communauté de Communes Maine Saosnois et l’École de Musique et Danse proposent une nouvelle édition de leur Stage de Cuivres, Danse & Percussions.
Au programme, un projet musical composé et dirigé par Jean-Jacques Charles, compositeur et directeur d’orchestre.
Spectacle de fin de stage le vendredi 10 juillet à 20h00 à l’Espace Saugonna à Mamers
Inscriptions à partir du 28 avril 2026.
Plus d’infos au 02 43 33 77 90 et saugonna@mainesaosnois.fr .
Espace Saugonna 2, rue de la Gare Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 33 77 90 saugonna@mainesaosnois.fr
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English :
To start the summer vacations well!
L’événement Stage de cuivres, danse et percussions et spectacle de fin de stage Mamers a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Maine Saosnois
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