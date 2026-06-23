Festivités du 14 juillet à Mamers Mamers
Festivités du 14 juillet à Mamers Mamers mardi 14 juillet 2026.
Mamers
Festivités du 14 juillet à Mamers
Plan d’eau et centre ville Mamers Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 21:30:00
fin : 2026-07-14 01:00:00
Date(s) :
2026-07-14
La municipalité de Mamers vous invite à fêter le 14 juillet. Au programme retraite aux flambeaux au départ de l’Hôtel de ville à 21h30 puis à 23h grand feu d’artifice musical tiré sur l’eau aux plans d’eau suivi d’un bal gratuit assuré par l’orchestre Étincelle. .
Plan d’eau et centre ville Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 31 50 00
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English :
L’événement Festivités du 14 juillet à Mamers Mamers a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Maine Saosnois
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