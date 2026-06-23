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Festivités du 14 juillet à Mamers Mamers

Festivités du 14 juillet à Mamers Mamers mardi 14 juillet 2026.

Adresse
Plan d'eau et centre ville
Ville
72600 Mamers
Département
Sarthe
Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
21:30:00
Tarif

Mamers

Festivités du 14 juillet à Mamers

Plan d’eau et centre ville Mamers Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 21:30:00
fin : 2026-07-14 01:00:00

Date(s) :
2026-07-14

La municipalité de Mamers vous invite à fêter le 14 juillet. Au programme retraite aux flambeaux au départ de l’Hôtel de ville à 21h30 puis à 23h grand feu d’artifice musical tiré sur l’eau aux plans d’eau suivi d’un bal gratuit assuré par l’orchestre Étincelle.   .

Plan d’eau et centre ville Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 31 50 00 

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English :

L’événement Festivités du 14 juillet à Mamers Mamers a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Maine Saosnois

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