Mamers

Festivités du 14 juillet à Mamers

Plan d’eau et centre ville Mamers Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 21:30:00

fin : 2026-07-14 01:00:00

Date(s) :

2026-07-14

La municipalité de Mamers vous invite à fêter le 14 juillet. Au programme retraite aux flambeaux au départ de l’Hôtel de ville à 21h30 puis à 23h grand feu d’artifice musical tiré sur l’eau aux plans d’eau suivi d’un bal gratuit assuré par l’orchestre Étincelle. .

Plan d’eau et centre ville Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 31 50 00

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English :

L’événement Festivités du 14 juillet à Mamers Mamers a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Maine Saosnois