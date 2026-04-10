14ème Édition du Festival Le Son des Cuivres Espace Saugonna Mamers
14ème Édition du Festival Le Son des Cuivres Espace Saugonna Mamers samedi 4 juillet 2026.
Mamers
14ème Édition du Festival Le Son des Cuivres
Espace Saugonna 2, rue de la Gare Mamers Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-04
ET BIM ! Retrouvez le festival le plus cuivré des Pays-de-la-Loire pour une 14ème édition !
De nombreux moments gratuits, des concerts exceptionnels et une ambiance festive vous attendent à Mamers.
Samedi 4 juillet GRATUIT
15h30 Share with the Sassy (projet amateur)
16h00 The Sassy Swingers
17h00 Achtung Bicyclette (interlude musical)
17h30 Le Spectre d’Ottokar
18h30 Achtung Bicyclette (interlude musical)
19h00 Nola French Connection
20h30 Achtung Bicyclette (interlude musical)
21h00 Lazcar Volcano et Sanseverino
22h30 Achtung Bicyclette (interlude musical)
23h00 Three Pieces of Trash
Dimanche 5 juillet GRATUIT & PAYANT
14h00 Achtung Bicyclette (interlude musical)
15h00 Orchestre d’Harmonie de l’Armée de l’Air et de l’Espace
(concert payant en intérieur)
➡️ Pour les deux concerts payants du dimanche après-midi 1 seul billet !
20€ plein tarif | 15€ tarif réduit | gratuit –12 ans
16h30 Achtung Bicyclette (interlude musical)
17h00 Paris Jazz Horns
(concert payant en intérieur)
18h00 Achtung Bicyclette (interlude musical)
18h30 Cadences Brass de Blois
Bar et restauration sur place
Infos & réservations À PARTIR DU SAMEDI 11 AVRIL À 10H
Office de Tourisme Maine Saosnois 02 43 97 60 63
Réseau France Billet www.francebillet.com
www.festivalsondescuivres.com .
Espace Saugonna 2, rue de la Gare Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com
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English :
AND BIM! The brassiest festival in the Pays-de-la-Loire region is back for its 14th edition!
L’événement 14ème Édition du Festival Le Son des Cuivres Mamers a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Maine Saosnois
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