14ème Édition du Festival Le Son des Cuivres Espace Saugonna Mamers

Mamers

14ème Édition du Festival Le Son des Cuivres

Espace Saugonna 2, rue de la Gare Mamers Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

ET BIM ! Retrouvez le festival le plus cuivré des Pays-de-la-Loire pour une 14ème édition !

De nombreux moments gratuits, des concerts exceptionnels et une ambiance festive vous attendent à Mamers.

Samedi 4 juillet GRATUIT

15h30 Share with the Sassy (projet amateur)

16h00 The Sassy Swingers

17h00 Achtung Bicyclette (interlude musical)

17h30 Le Spectre d’Ottokar

18h30 Achtung Bicyclette (interlude musical)

19h00 Nola French Connection

20h30 Achtung Bicyclette (interlude musical)

21h00 Lazcar Volcano et Sanseverino

22h30 Achtung Bicyclette (interlude musical)

23h00 Three Pieces of Trash

Dimanche 5 juillet GRATUIT & PAYANT

14h00 Achtung Bicyclette (interlude musical)

15h00 Orchestre d’Harmonie de l’Armée de l’Air et de l’Espace

(concert payant en intérieur)

➡️ Pour les deux concerts payants du dimanche après-midi 1 seul billet !

20€ plein tarif | 15€ tarif réduit | gratuit –12 ans

16h30 Achtung Bicyclette (interlude musical)

17h00 Paris Jazz Horns

(concert payant en intérieur)

18h00 Achtung Bicyclette (interlude musical)

18h30 Cadences Brass de Blois

Bar et restauration sur place

Infos & réservations À PARTIR DU SAMEDI 11 AVRIL À 10H

Office de Tourisme Maine Saosnois 02 43 97 60 63

Réseau France Billet www.francebillet.com

www.festivalsondescuivres.com .

Espace Saugonna 2, rue de la Gare Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com

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English :

AND BIM! The brassiest festival in the Pays-de-la-Loire region is back for its 14th edition!

L’événement 14ème Édition du Festival Le Son des Cuivres Mamers a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Maine Saosnois