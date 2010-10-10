Exposition 2026 Bicentenaire de l’impératrice Eugénie Salle du Cloitre Mamers
Exposition 2026 Bicentenaire de l’impératrice Eugénie Salle du Cloitre Mamers samedi 27 juin 2026.
Mamers
Exposition 2026 Bicentenaire de l’impératrice Eugénie
Salle du Cloitre Place de la République Mamers Sarthe
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-27
L’association 1 Costume 1 Époque présente son exposition de costumes sur le thème de l’impératrice Eugénie.
Plusieurs scènes d’habillages selon les horaires (10h costume du matin, 14h costume d’après-midi et 17h costume de cérémonie)
Entrée 10€ (gratuit pour les moins de 12 ans). Le ticket d’entrée est valable pour les 3 scènes d’habillage.
Salon de thé sur place .
Salle du Cloitre Place de la République Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63
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English :
L’événement Exposition 2026 Bicentenaire de l’impératrice Eugénie Mamers a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Maine Saosnois
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