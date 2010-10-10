Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Exposition 2026 Bicentenaire de l’impératrice Eugénie Salle du Cloitre Mamers

Exposition 2026 Bicentenaire de l’impératrice Eugénie Salle du Cloitre Mamers samedi 27 juin 2026.

Lieu : Salle du Cloitre

Adresse : Place de la République

Ville : 72600 Mamers

Département : Sarthe

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 10 10 10

Mamers

Exposition 2026 Bicentenaire de l’impératrice Eugénie

Salle du Cloitre Place de la République Mamers Sarthe

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :
2026-06-27

L’association 1 Costume 1 Époque présente son exposition de costumes sur le thème de l’impératrice Eugénie.
Plusieurs scènes d’habillages selon les horaires (10h costume du matin, 14h costume d’après-midi et 17h costume de cérémonie)
Entrée 10€ (gratuit pour les moins de 12 ans). Le ticket d’entrée est valable pour les 3 scènes d’habillage.
Salon de thé sur place   .

Salle du Cloitre Place de la République Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition 2026 Bicentenaire de l’impératrice Eugénie Mamers a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Maine Saosnois

À voir aussi à Mamers (Sarthe)