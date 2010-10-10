Exposition 2026 Bicentenaire de l’impératrice Eugénie Salle du Cloitre Mamers

Mamers

Exposition 2026 Bicentenaire de l’impératrice Eugénie

Salle du Cloitre Place de la République Mamers Sarthe

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

L’association 1 Costume 1 Époque présente son exposition de costumes sur le thème de l’impératrice Eugénie.

Plusieurs scènes d’habillages selon les horaires (10h costume du matin, 14h costume d’après-midi et 17h costume de cérémonie)

Entrée 10€ (gratuit pour les moins de 12 ans). Le ticket d’entrée est valable pour les 3 scènes d’habillage.

Salon de thé sur place .

Salle du Cloitre Place de la République Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63

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English :

L’événement Exposition 2026 Bicentenaire de l’impératrice Eugénie Mamers a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Maine Saosnois