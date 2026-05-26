Mamers

Fête de la Musique à Mamers

Place Carnot et Place de la République Mamers Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 11:00:00

fin : 2026-06-21 23:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Venez fêter la musique à Mamers !

Au programme de votre fête de la musique

De 11h à 12h École de musique de Serge Duval à la salle du Cloitre

À partir de 17h Zumba et country avec l’association Buffalo’s Friends sur la Place Carnot

À partir de 20h DJ Spyder Prod, ambiance familiale, année 80 et rock sur la Place de la République

Buvette et restauration sur place (assurées par l’UCA) .

Place Carnot et Place de la République Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 31 50 00

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English :

Come and celebrate music in Mamers!

L’événement Fête de la Musique à Mamers Mamers a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Maine Saosnois