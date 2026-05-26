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Fête de la Musique à Mamers Mamers

Fête de la Musique à Mamers Mamers dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Place Carnot et Place de la République

Ville : 72600 Mamers

Département : Sarthe

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : lundi 22 juin 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Mamers

Fête de la Musique à Mamers

Place Carnot et Place de la République Mamers Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 11:00:00
fin : 2026-06-21 23:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Venez fêter la musique à Mamers !
Au programme de votre fête de la musique
De 11h à 12h École de musique de Serge Duval à la salle du Cloitre
À partir de 17h Zumba et country avec l’association Buffalo’s Friends sur la Place Carnot
À partir de 20h DJ Spyder Prod, ambiance familiale, année 80 et rock sur la Place de la République

Buvette et restauration sur place (assurées par l’UCA)   .

Place Carnot et Place de la République Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 31 50 00 

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English :

Come and celebrate music in Mamers!

L’événement Fête de la Musique à Mamers Mamers a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Maine Saosnois

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