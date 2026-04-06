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Portes ouvertes de la Brasserie Mage Malte Mamers

Portes ouvertes de la Brasserie Mage Malte Mamers vendredi 19 juin 2026.

Adresse : 109 rue Charles Granger

Ville : 72600 Mamers

Département : Sarthe

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Mamers

Portes ouvertes de la Brasserie Mage Malte

109 rue Charles Granger Mamers Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 15:00:00
fin : 2026-06-19 16:30:00

Date(s) :
2026-06-19 2026-06-20

La brasserie Mage Malte participe à la Moisson des Brasseurs, qui se déroulera le vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 juin 2026.

Pour l’occasion, la brasserie ouvrira ses portes

· Vendredi 19 juin visites à 10h, 15h et 17h

· Samedi 20 juin visite à 10h

Les visites sont gratuites et sans inscription.

Plus d’infos
au 09 84 19 89 54
site http://www.mage-malte.com
facebook https://www.facebook.com/magemalte/
Instagram https://www.instagram.com/brasseriemagemalte/   .

109 rue Charles Granger Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 9 84 19 89 54 

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English :

L’événement Portes ouvertes de la Brasserie Mage Malte Mamers a été mis à jour le 2026-04-06 par OT Maine Saosnois

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