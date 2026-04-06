Mamers

Portes ouvertes de la Brasserie Mage Malte

109 rue Charles Granger Mamers Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 15:00:00

fin : 2026-06-19 16:30:00

Date(s) :

2026-06-19 2026-06-20

La brasserie Mage Malte participe à la Moisson des Brasseurs, qui se déroulera le vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 juin 2026.

Pour l’occasion, la brasserie ouvrira ses portes

· Vendredi 19 juin visites à 10h, 15h et 17h

· Samedi 20 juin visite à 10h

Les visites sont gratuites et sans inscription.

Plus d’infos

au 09 84 19 89 54

site http://www.mage-malte.com

facebook https://www.facebook.com/magemalte/

Instagram https://www.instagram.com/brasseriemagemalte/ .

109 rue Charles Granger Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 9 84 19 89 54

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English :

L’événement Portes ouvertes de la Brasserie Mage Malte Mamers a été mis à jour le 2026-04-06 par OT Maine Saosnois