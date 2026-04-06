Portes ouvertes de la Brasserie Mage Malte Mamers
Portes ouvertes de la Brasserie Mage Malte Mamers vendredi 19 juin 2026.
Mamers
Portes ouvertes de la Brasserie Mage Malte
109 rue Charles Granger Mamers Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 15:00:00
fin : 2026-06-19 16:30:00
Date(s) :
2026-06-19 2026-06-20
La brasserie Mage Malte participe à la Moisson des Brasseurs, qui se déroulera le vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 juin 2026.
Pour l’occasion, la brasserie ouvrira ses portes
· Vendredi 19 juin visites à 10h, 15h et 17h
· Samedi 20 juin visite à 10h
Les visites sont gratuites et sans inscription.
Plus d’infos
au 09 84 19 89 54
site http://www.mage-malte.com
facebook https://www.facebook.com/magemalte/
Instagram https://www.instagram.com/brasseriemagemalte/ .
109 rue Charles Granger Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 9 84 19 89 54
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English :
L’événement Portes ouvertes de la Brasserie Mage Malte Mamers a été mis à jour le 2026-04-06 par OT Maine Saosnois
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