Chasse aux trésors solidaire Mamers
Chasse aux trésors solidaire Mamers dimanche 4 octobre 2026.
Mamers
Chasse aux trésors solidaire
Place carnot Mamers Sarthe
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 14:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00
Date(s) :
2026-10-04
40 ans, 40 énigmes 1 défi !
Les 40 ans du Téléthon méritaient une animation exceptionnelle… la voici !
C’est avec beaucoup de plaisir que l’Association Mamer’Thon vous présente une toute nouvelle animation qui viendra marquer cette édition anniversaire
La Chasse aux Trésors Solidaire ☠️
Partez à la découverte de Mamers à travers 40 énigmes et 1 défi à relever, seul, en famille ou entre amis !
Dimanche 4 octobre 2026
Départ libre entre 14 h et 15 h Place Carnot à Mamers
Participation 4 € par personne à partir de 8 ans
Les enfants de moins de 8 ans participent gratuitement.
Les pré-inscriptions sont désormais ouvertes !
Pré-inscrivez-vous dès maintenant en cliquant sur le lien ci-dessous ou en scannant le QR Code présent sur l’affiche.
(Les inscriptions resteront bien entendu possibles sur place le jour de l’événement.)
Lien vers le formulaire
https://forms.gle/9CG44sgqCG7CnrMe9
❤️ Comme pour toutes les animations organisées par Mamer Thon, l’intégralité des bénéfices sera reversée au Téléthon.
Nous avons besoin de vous !
Aidez-nous à faire connaître cette nouvelle animation en partageant cette publication autour de vous. Chaque partage est un véritable coup de pouce pour le Téléthon !
Ensemble, faisons de cette première édition un grand succès pour les 40 ans du Téléthon !
À vos agendas… et préparez-vous à partir à la chasse aux trésors ! .
Place carnot Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 7 45 08 08 65 asso.mamerthon@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
40 years, 40% puzzles, 1 challenge!
L’événement Chasse aux trésors solidaire Mamers a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Maine Saosnois
À voir aussi à Mamers (Sarthe)
- Exposition artistique d’Annette Poupard Mamers 3 juillet 2026
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