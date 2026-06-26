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Chasse aux trésors solidaire Mamers

Chasse aux trésors solidaire Mamers dimanche 4 octobre 2026.

Adresse
Place carnot
Ville
72600 Mamers
Département
Sarthe
Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif
4 4 4

Mamers

Chasse aux trésors solidaire

Place carnot Mamers Sarthe

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 14:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :
2026-10-04

40 ans, 40 énigmes 1 défi !
Les 40 ans du Téléthon méritaient une animation exceptionnelle… la voici !
C’est avec beaucoup de plaisir que l’Association Mamer’Thon vous présente une toute nouvelle animation qui viendra marquer cette édition anniversaire
La Chasse aux Trésors Solidaire ‍☠️
Partez à la découverte de Mamers à travers 40 énigmes et 1 défi à relever, seul, en famille ou entre amis !
Dimanche 4 octobre 2026
Départ libre entre 14 h et 15 h Place Carnot à Mamers
Participation 4 € par personne à partir de 8 ans
Les enfants de moins de 8 ans participent gratuitement.
Les pré-inscriptions sont désormais ouvertes !
Pré-inscrivez-vous dès maintenant en cliquant sur le lien ci-dessous ou en scannant le QR Code présent sur l’affiche.
(Les inscriptions resteront bien entendu possibles sur place le jour de l’événement.)
Lien vers le formulaire
https://forms.gle/9CG44sgqCG7CnrMe9
❤️ Comme pour toutes les animations organisées par Mamer Thon, l’intégralité des bénéfices sera reversée au Téléthon.
Nous avons besoin de vous !
Aidez-nous à faire connaître cette nouvelle animation en partageant cette publication autour de vous. Chaque partage est un véritable coup de pouce pour le Téléthon !
Ensemble, faisons de cette première édition un grand succès pour les 40 ans du Téléthon !
À vos agendas… et préparez-vous à partir à la chasse aux trésors !   .

Place carnot Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 7 45 08 08 65  asso.mamerthon@gmail.com

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English :

40 years, 40% puzzles, 1 challenge!

L’événement Chasse aux trésors solidaire Mamers a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Maine Saosnois

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