Mamers

Chasse aux trésors solidaire

Place carnot Mamers Sarthe

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 14:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-04

40 ans, 40 énigmes 1 défi !

Les 40 ans du Téléthon méritaient une animation exceptionnelle… la voici !

C’est avec beaucoup de plaisir que l’Association Mamer’Thon vous présente une toute nouvelle animation qui viendra marquer cette édition anniversaire

La Chasse aux Trésors Solidaire ‍☠️

Partez à la découverte de Mamers à travers 40 énigmes et 1 défi à relever, seul, en famille ou entre amis !

Dimanche 4 octobre 2026

Départ libre entre 14 h et 15 h Place Carnot à Mamers

Participation 4 € par personne à partir de 8 ans

Les enfants de moins de 8 ans participent gratuitement.

Les pré-inscriptions sont désormais ouvertes !

Pré-inscrivez-vous dès maintenant en cliquant sur le lien ci-dessous ou en scannant le QR Code présent sur l’affiche.

(Les inscriptions resteront bien entendu possibles sur place le jour de l’événement.)

Lien vers le formulaire

https://forms.gle/9CG44sgqCG7CnrMe9

❤️ Comme pour toutes les animations organisées par Mamer Thon, l’intégralité des bénéfices sera reversée au Téléthon.

Nous avons besoin de vous !

Aidez-nous à faire connaître cette nouvelle animation en partageant cette publication autour de vous. Chaque partage est un véritable coup de pouce pour le Téléthon !

Ensemble, faisons de cette première édition un grand succès pour les 40 ans du Téléthon !

À vos agendas… et préparez-vous à partir à la chasse aux trésors ! .

Place carnot Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 7 45 08 08 65 asso.mamerthon@gmail.com

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English :

40 years, 40% puzzles, 1 challenge!

L’événement Chasse aux trésors solidaire Mamers a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Maine Saosnois