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Journée du tricot, dédicaces et braderie ! Mamers

Journée du tricot, dédicaces et braderie ! Mamers samedi 6 juin 2026.

Adresse : Place Carnot

Ville : 72600 Mamers

Département : Sarthe

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Mamers

Journée du tricot, dédicaces et braderie !

Place Carnot Mamers Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Au programme de votre journée
– Séance dédicace et rencontre avec des auteurs (proposée par la Maison de la Presse)
– Grande braderie de Najat Mode
– Journée du Tricot à La Malle aux Étoffes
À partir de 10h   .

Place Carnot Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 34 80 87 

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English :

L’événement Journée du tricot, dédicaces et braderie ! Mamers a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Maine Saosnois

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