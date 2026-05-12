Mamers

Journée du tricot, dédicaces et braderie !

Place Carnot Mamers Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Au programme de votre journée

– Séance dédicace et rencontre avec des auteurs (proposée par la Maison de la Presse)

– Grande braderie de Najat Mode

– Journée du Tricot à La Malle aux Étoffes

À partir de 10h .

Place Carnot Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 34 80 87

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English :

L’événement Journée du tricot, dédicaces et braderie ! Mamers a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Maine Saosnois