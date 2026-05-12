Journée du tricot, dédicaces et braderie ! Mamers
Journée du tricot, dédicaces et braderie ! Mamers samedi 6 juin 2026.
Mamers
Journée du tricot, dédicaces et braderie !
Place Carnot Mamers Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 17:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Au programme de votre journée
– Séance dédicace et rencontre avec des auteurs (proposée par la Maison de la Presse)
– Grande braderie de Najat Mode
– Journée du Tricot à La Malle aux Étoffes
À partir de 10h .
Place Carnot Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 34 80 87
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English :
L’événement Journée du tricot, dédicaces et braderie ! Mamers a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Maine Saosnois
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