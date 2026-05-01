Courses hippiques à Mamers Mamers
Courses hippiques à Mamers Mamers lundi 25 mai 2026.
Mamers
Courses hippiques à Mamers
Plaine Saint Jean Mamers Sarthe
Tarif : 5 – 5 – 27 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-25
Ne manquez pas les traditionnelles courses hippiques à Mamers le lundi de pentecôte !
L’hippodrome de la Plaine Saint Jean accueille le lundi de Pentecôte les traditionnelles courses hippiques. 7 courses au trot sont au programme.
Jeux pour les enfants, course de percherons.
Avec déjeuner champêtre, à partir de 11h30, sous chapiteau, tickets repas en vente à l’Office de Tourisme Maine Saosnois à Mamers au 02 43 97 60 63
Au menu punch et toasts, entrée froide, Entrecôte-frites, Paris-Brest, café Tarif 27€ par personne sans les boissons
Menu enfant chipos frites et dessert (7€) .
Plaine Saint Jean Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63
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English :
Don’t miss the traditional horse races at Mamers on Whit Monday!
L’événement Courses hippiques à Mamers Mamers a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Maine Saosnois
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