Mamers

Courses hippiques à Mamers

Plaine Saint Jean Mamers Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-25

Ne manquez pas les traditionnelles courses hippiques à Mamers le lundi de pentecôte !

L’hippodrome de la Plaine Saint Jean accueille le lundi de Pentecôte les traditionnelles courses hippiques. 7 courses au trot sont au programme.

Jeux pour les enfants, course de percherons.

Avec déjeuner champêtre, à partir de 11h30, sous chapiteau, tickets repas en vente à l’Office de Tourisme Maine Saosnois à Mamers au 02 43 97 60 63

Au menu punch et toasts, entrée froide, Entrecôte-frites, Paris-Brest, café Tarif 27€ par personne sans les boissons

Menu enfant chipos frites et dessert (7€) .

Plaine Saint Jean Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63

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English :

Don’t miss the traditional horse races at Mamers on Whit Monday!

L’événement Courses hippiques à Mamers Mamers a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Maine Saosnois