Mamers

Bicentenaire des Sapeurs-Pompiers de Mamers Visite guidée Mamers, au fil de l’eau

50 Place Carnot Mamers Sarthe

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 12:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Visite guidée Mamers, au fil de l’eau proposée dans le cadre de la fête du bicentenaire des Sapeurs-Pompiers de Mamers

Visite guidée proposée par l’Office de Tourisme Maine Saosnois, dans le cadre du bicentenaire des Sapeurs-Pompiers de Mamers.

L’eau est omniprésente à Mamers entre la rivière La Dive, les ponts, les lavoirs et les inondations de 1904, l’eau nous entoure ! Alors, prêts à remonter le temps pour plonger dans l’histoire de la cité mamertine ?

3€ par personne. Inscription auprès de l’Office de Tourisme Maine Saosnois. .

50 Place Carnot Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com

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English :

Mamers, au fil de l’eau guided tour as part of the bicentenary celebrations of the Mamers fire department

L’événement Bicentenaire des Sapeurs-Pompiers de Mamers Visite guidée Mamers, au fil de l’eau Mamers a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Maine Saosnois