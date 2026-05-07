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Concert Pop & Paillettes Salle des fêtes Mamers

Concert Pop & Paillettes Salle des fêtes Mamers mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Place Carnot

Ville : 72600 Mamers

Département : Sarthe

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Mamers

Concert Pop & Paillettes

Salle des fêtes Place Carnot Mamers Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 19:00:00
fin : 2026-05-20 20:00:00

Date(s) :
2026-05-20

Spectacle de formation musicale.
Les élèves de l’École de Musique et Danse Maine Saosnois vous invite à leur représentation sur des airs de disco et des années 80 !
Entrée libre et gratuite.
Infos emd@mainesaosnois.fr 02 85 29 19 38   .

Salle des fêtes Place Carnot Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 85 29 19 38  emd@mainesaosnois.fr

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English :

Musical training show.

L’événement Concert Pop & Paillettes Mamers a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Maine Saosnois

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