Concert Pop & Paillettes Salle des fêtes Mamers

Mamers

Concert Pop & Paillettes

Salle des fêtes Place Carnot Mamers Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 19:00:00

fin : 2026-05-20 20:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Spectacle de formation musicale.

Les élèves de l’École de Musique et Danse Maine Saosnois vous invite à leur représentation sur des airs de disco et des années 80 !

Entrée libre et gratuite.

Infos emd@mainesaosnois.fr 02 85 29 19 38 .

Salle des fêtes Place Carnot Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 85 29 19 38 emd@mainesaosnois.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Musical training show.

L’événement Concert Pop & Paillettes Mamers a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Maine Saosnois