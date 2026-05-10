65 ans de l’AS Soetrich Terrain de football extérieur Hettange-Grande

Hettange-Grande

65 ans de l’AS Soetrich

Terrain de football extérieur 2 Allée des Platanes Hettange-Grande Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Samedi 2026-06-06 17:00:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

Célébrez les 65 ans de l’AS Soetrich !

65 ans, ça se fête ! Retrouvez des match et animations tout au long du weekend. Samedi tournoi sixte vétéran en matinée, et soirée dansante en fin de journée. Dimanche, trois matchs s’enchaineront AS Soetrich B contre les Anciens du club, AS Soetrich A contre AS Entrange, et le FC Hettange-Grande contre Thionville Lusitanos arbitré par Thomas Léonard, arbitre de Ligue 1.

Buvette et restauration du place tout le weekend ! Venez nombreux !Tout public

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Terrain de football extérieur 2 Allée des Platanes Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 53 10 02

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English :

Celebrate 65 years of AS Soetrich!

65 years is something to celebrate! Enjoy matches and entertainment all weekend long. Saturday: veteran sixte tournament in the morning, and dance party at the end of the day. Sunday: three matches in quick succession: AS Soetrich B against Les Anciens du club, AS Soetrich A against AS Entrange, and FC Hettange-Grande against Thionville Lusitanos refereed by Ligue 1 referee Thomas Léonard.

Refreshments and food available all weekend! Come one, come all!

L’événement 65 ans de l’AS Soetrich Hettange-Grande a été mis à jour le 2026-05-10 par OT CATTENOM ET ENVIRONS