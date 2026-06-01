Hettange-Grande

Printemps des artistes

8 Rue de la gendarmerie Hettange-Grande Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Une occasion de découvrir un univers artistique mêlant nature, matière et créativité, à travers près de quarante années de passion et d’expérimentation artistique !

Depuis 1986, Jean-Denis Bertipaglia explore de nombreuses formes d’expression artistique. D’abord inspiré par sa passion pour la mycologie, il réalise ses premières œuvres à la gouache en peignant des champignons issus de ses cueillettes

Au fil des années, il développe son univers à travers différentes techniques pastel, peinture à l’huile, acrylique, puis sculpture sur bois.

Plus récemment, Jean-Denis Bertipaglia crée des œuvres originales mêlant pierre, zinc et matériaux de récupération, donnant naissance à des créations singulières et expressives.Tout public

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8 Rue de la gendarmerie Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 53 10 02 accueil@hettange-grande.fr

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English :

An opportunity to discover an artistic universe combining nature, matter and creativity, through almost forty years of passion and artistic experimentation!

Jean-Denis Bertipaglia has been exploring many forms of artistic expression since 1986. Initially inspired by his passion for mycology, he created his first works in gouache, painting mushrooms he had picked

Over the years, he developed his world through a variety of techniques: pastel, oil paint, acrylic and wood sculpture.

More recently, Jean-Denis Bertipaglia has been creating original works combining stone, zinc and salvaged materials, giving rise to singular, expressive creations.

L’événement Printemps des artistes Hettange-Grande a été mis à jour le 2026-06-02 par OT CATTENOM ET ENVIRONS