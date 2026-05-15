Théâtre Don Juan, de Molière à aujourd’hui Hettange-Grande
Théâtre Don Juan, de Molière à aujourd’hui Hettange-Grande samedi 6 juin 2026.
Hettange-Grande
Théâtre Don Juan, de Molière à aujourd’hui
1 Place René Medernach Hettange-Grande Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06 19:45:00
fin : 2026-06-06 21:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Et si Don Juan était à notre époque ?
Même désir, autres règles ? Ce Don Juan mythique rencontrera-t-il son alter-égo féminin moderne ?
Vous le découvrirez en venant assister à cette création originale mise en scène par Paolo Scarpato et joué par La Maschera.
Buvette sur place.Tout public
0 .
1 Place René Medernach Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 53 45 41
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English :
What if Don Juan were in our time?
Same desires, different rules? Will this mythical Don Juan meet his modern female alter-ego?
Find out by attending this original creation directed by Paolo Scarpato and performed by La Maschera.
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L’événement Théâtre Don Juan, de Molière à aujourd’hui Hettange-Grande a été mis à jour le 2026-05-15 par OT CATTENOM ET ENVIRONS
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