Hettange-Grande

Théâtre Don Juan, de Molière à aujourd’hui

1 Place René Medernach Hettange-Grande Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 19:45:00

fin : 2026-06-06 21:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Et si Don Juan était à notre époque ?

Même désir, autres règles ? Ce Don Juan mythique rencontrera-t-il son alter-égo féminin moderne ?

Vous le découvrirez en venant assister à cette création originale mise en scène par Paolo Scarpato et joué par La Maschera.

Buvette sur place.Tout public

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1 Place René Medernach Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 53 45 41

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English :

What if Don Juan were in our time?

Same desires, different rules? Will this mythical Don Juan meet his modern female alter-ego?

Find out by attending this original creation directed by Paolo Scarpato and performed by La Maschera.

Refreshments on site.

L’événement Théâtre Don Juan, de Molière à aujourd’hui Hettange-Grande a été mis à jour le 2026-05-15 par OT CATTENOM ET ENVIRONS