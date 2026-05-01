Nuit de la lecture Hettange-Grande
Nuit de la lecture Hettange-Grande vendredi 29 mai 2026.
Hettange-Grande
Nuit de la lecture
Place René Médernach Hettange-Grande Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29 21:00:00
fin : 2026-05-29 23:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Une soirée placée sous le signe des livres, des histoires et du partage !
La Bibliothèque Le Marque Page vous invite à la Nuit de la Lecture. Au programme lectures, échanges, ateliers et contes pour enfants.
Retrouvez également les auteurs et autrices invités pour cette édition Pascal WULKTE, Sébastien GUILLERMOU et Pauline OLTMANNS.Tout public
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Place René Médernach Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est +33 9 53 33 72 44 bibliotheque@ville-hettange-grande.com
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English :
An evening of books, stories and sharing!
Le Marque Page Library invites you to the Night of Reading. On the program: readings, discussions, workshops and children’s stories.
You’ll also be able to meet this year’s guest authors: Pascal WULKTE, Sébastien GUILLERMOU and Pauline OLTMANNS.
L’événement Nuit de la lecture Hettange-Grande a été mis à jour le 2026-05-10 par OT CATTENOM ET ENVIRONS