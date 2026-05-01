Marche du FC Hettange Stade des carrières Hettange-Grande

Hettange-Grande

Marche du FC Hettange

Stade des carrières 1 Rue du Stade Hettange-Grande Moselle

Tarif : – – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-05-25 08:00:00

fin : 2026-05-25 11:00:00

Date(s) :

2026-05-25

Le Football Club Hettange-Grande vous invite à participer à sa toute première marche conviviale et sportive !

Que vous soyez amateur de balades ou passionné de randonnée, venez profiter d’un moment convivial, sportif et en plein air. Une buvette et un espace de restauration seront disponibles au retour au Stade des Carrières. Gratuit pour les moins de 12 ans. Départs libres entre 8h et 11h.Tout public

3 .

Stade des carrières 1 Rue du Stade Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est contact@fchettange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Football Club Hettange-Grande invites you to take part in its very first friendly and sporting walk!

Whether you’re a walker or a hiker, come and enjoy a friendly, sporting and outdoor event. There will be a refreshment stall and refreshment area on the way back to the Stade des Carrières. Free for children under 12. Free departures between 8 and 11 a.m.

L’événement Marche du FC Hettange Hettange-Grande a été mis à jour le 2026-04-21 par OT CATTENOM ET ENVIRONS