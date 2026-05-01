Hettange-Grande

Guingu’Hett

Place Robert Schuman Hettange-Grande Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2026-05-23

fin : 2026-05-24

La Guingu’Hett revient !

L’Harmonie Municipale La Lyre vous convie à un weekend musical et retro ! Le but ? Vous inviter pour un moment de folie, mettant l’accent sur la musique dans tous ses états, la danse et le prestige…

Rendez-vous au bal dansant du samedi soir mis en musique par l’Orchestre Baila. Le dimanche, retrouvez une exposition de voitures de prestige sur la place et des concerts de plusieurs harmonies !

Restauration sur place.Tout public

Place Robert Schuman Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est +33 6 33 65 79 68 lalyre57330@gmail.com

English :

The Guingu’Hett is back!

The Harmonie Municipale La Lyre invites you to a weekend of retro music! The aim? To invite you for a moment of madness, focusing on music in all its forms, dance and prestige…

Join us on Saturday evening for a ball with music by the Baila Orchestra. On Sunday, you’ll find an exhibition of prestige cars in the square, and concerts by several bands!

Catering on site.

L’événement Guingu’Hett Hettange-Grande a été mis à jour le 2026-05-12 par OT CATTENOM ET ENVIRONS