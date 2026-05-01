Hettange-Grande

Fête de la nature

Allée Renevier Hettange-Grande Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-24 09:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

La Communauté de Communes de Cattenom et Environs vous propose une journée dédiée à l’environnement et la biodiversité à l’occasion de la Fête de la Nature. Que vous soyez curieux, passionné(e) ou simplement en quête d’une belle sortie en plein air, le programme sera varié !

Le village Fête de la Nature qui accueillera des stands, des ateliers et des initiations regroupés entre la Maison de la Nature et du Tourisme, et l’entrée de la RNN. Un espace couvert sera également accessible pour se restaurer. L’entrée de la RNN qui sera le point de départ des visites guidées, plages de déambulation d’un conteur et jeu de piste en autonomie.Tout public

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Allée Renevier Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 82 05 60 accueil@cc-ce.com

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English :

The Communauté de Communes de Cattenom et Environs is organizing a day dedicated to the environment and biodiversity for the Fête de la Nature. Whether you’re curious, an enthusiast or simply looking for a nice outdoor outing, the program will be varied!

The Fête de la Nature village will host stands, workshops and initiations, grouped between the Maison de la Nature et du Tourisme and the entrance to the RNN. A covered area will also be available for refreshments. The entrance to the RNN will be the starting point for guided tours, storytelling and self-guided treasure hunts.

L’événement Fête de la nature Hettange-Grande a été mis à jour le 2026-05-10 par OT CATTENOM ET ENVIRONS