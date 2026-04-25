6e Estiv’Halles La Corde Raide (chanson festive et épicée) Place du marché Blonville-sur-Mer

Blonville-sur-Mer

6e Estiv’Halles La Corde Raide (chanson festive et épicée)

Place du marché Boulevard Marcel Lechanteur Blonville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 19:00:00

fin : 2026-08-19 20:30:00

Date(s) :

2026-08-19

Apéro-concert. La Corde Raide, c’est un répertoire de chansons françaises qui transpirent le soleil, deux voix généreuses, un accordéon chaloupé qui emprunte aux musiques du monde, des guitares à l’énergie infinie, et le groove tropical d’un combo basse-batterie puissant aux fûts acérés.

A Blonville-sur-Mer, en été, des apéros concerts ont lieu en soirée chaque mercredi sous la halle du marché. Chanson française, rock,… une belle occasion pour se réunir, d’écouter des groupes de musique, de chanter et de danser !

La Corde Raide, c’est plus de 500 concerts en 8 ans d’existence, dans toute la France, à la Réunion et même en Belgique.

Un répertoire de chansons françaises qui transpirent le soleil, deux voix généreuses qui se mêlent à l’harmonie, un accordéon chaloupé qui emprunte aux musiques du monde et tout particulièrement au séga et maloya, des guitares à l’énergie infinie, tantôt gitanes, tantôt rockeuses et électriques… Et le groove tropical d’un combo basse-batterie puissant aux fûts acérés, joyeusement assuré par Anthony Gutierrez et Adrien Chambon. .

Place du marché Boulevard Marcel Lechanteur Blonville-sur-Mer 14910 Calvados Normandie +33 7 72 72 13 27 animations.blonville@gmail.com

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English : 6e Estiv’Halles La Corde Raide (chanson festive et épicée)

Apéro-concert. La Corde Raide play a repertoire of sun-drenched French songs, with two generous voices, a swaying accordion that borrows from world music, endlessly energetic guitars and the tropical groove of a powerful bass-drums combo with sharp drums.

L’événement 6e Estiv’Halles La Corde Raide (chanson festive et épicée) Blonville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-05 par OT SPL Deauville