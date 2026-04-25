6e Estiv’Halles Nos Marins (chanson française maritime) Place du marché Blonville-sur-Mer
6e Estiv’Halles Nos Marins (chanson française maritime) Place du marché Blonville-sur-Mer mercredi 22 juillet 2026.
Blonville-sur-Mer
6e Estiv’Halles Nos Marins (chanson française maritime)
Place du marché Boulevard Marcel Lechanteur Blonville-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 19:00:00
fin : 2026-07-22 20:30:00
Date(s) :
2026-07-22
Apéro-concert. Une immersion en chansons dans la vie des marins pêcheurs du Cotentin. Ils racontent une vie partagée entre l’appel du large et l’attachement à la terre, à sa famille, à ses ami.e.s, une vie entre les départs et les retours, la passion et les promesses…
A Blonville-sur-Mer, en été, des apéros concerts ont lieu en soirée chaque mercredi sous la halle du marché. Chanson française, rock, reggae… une belle occasion pour se réunir, d’écouter des groupes de musique, de chanter et de danser !
Groupe Nos Marins
Un amour partagé pour les mots, les mélodies, et les gens, et l’envie de leurs donner la parole en chansons. Tout est là, pour cette rencontre qui fit naître Nos Marins
Une immersion en chansons dans la vie des marins pêcheurs du Cotentin. Ils racontent une vie partagée entre l’appel du large et l’attachement à la terre, à sa famille, à ses ami.e.s, une vie entre les départs et les retours, la passion et les promesses… .
Place du marché Boulevard Marcel Lechanteur Blonville-sur-Mer 14910 Calvados Normandie +33 7 72 72 13 27 animations.blonville@gmail.com
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English : 6e Estiv’Halles Nos Marins (chanson française maritime)
Aperitif and concert. An immersion in song into the lives of fishermen in the Cotentin region. They tell of a life torn between the call of the open sea and the attachment to the land, to family and friends, a life between departures and returns, passion and promises…
L’événement 6e Estiv’Halles Nos Marins (chanson française maritime) Blonville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-04 par OT SPL Deauville
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