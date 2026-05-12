Visite guidée ludique Blonville-sur-Mer et ses énigmes Blonville-sur-Mer Tourisme Blonville-sur-Mer

Blonville-sur-Mer

Visite guidée ludique Blonville-sur-Mer et ses énigmes

Blonville-sur-Mer Tourisme 32 bis avenue Michel d’Ornano Blonville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 14:30:00

fin : 2026-07-20 16:00:00

Date(s) :

2026-07-20

Tel des petits détectives, avec l’aide du guide, les enfants déchiffrent les indices semés sur leur passage… Le parcours en ville les emmène à la découverte des lieux incontournables, des personnalités et de l’Histoire de la station balnéaire.

Tel des petits détectives, avec l’aide du guide, les enfants déchiffrent les indices semés sur leur passage… Le parcours en ville les emmène à la découverte des lieux incontournables, des personnalités et de l’Histoire de la station balnéaire. A chaque étape, ils remplissent un livret constitué de jeux, énigmes et autres questions leur permettant de découvrir la ville tout en s’amusant. .

Blonville-sur-Mer Tourisme 32 bis avenue Michel d’Ornano Blonville-sur-Mer 14910 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00 info@indeauville.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée ludique Blonville-sur-Mer et ses énigmes

Like little detectives, with the help of the guide, the children decipher the clues sown along the way… The route through the town takes them on a discovery of the must-see places, the personalities and the history of the seaside resort.

L’événement Visite guidée ludique Blonville-sur-Mer et ses énigmes Blonville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-12 par OT SPL Deauville