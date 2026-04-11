Exposition photo L’Histoire de Blonville Salle paroissiale Blonville-sur-Mer

Blonville-sur-Mer

Exposition photo L’Histoire de Blonville

Salle paroissiale Rue Pasteur Blonville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-21 15:00:00

fin : 2026-08-28 19:00:00

Date(s) :

2026-08-21

L’exposition propose une plongée dans la mémoire de Blonville-sur-Mer à travers une sélection de clichés anciens et contemporains. Entre patrimoine, scènes de vie et évolution du paysage, cette exposition retrace l’histoire et l’identité de la commune au fil du temps.

L’exposition propose une plongée dans la mémoire de Blonville-sur-Mer à travers une sélection de clichés anciens et contemporains. Entre patrimoine, scènes de vie et évolution du paysage, cette exposition retrace l’histoire et l’identité de la commune au fil du temps. .

Salle paroissiale Rue Pasteur Blonville-sur-Mer 14910 Calvados Normandie +33 6 11 20 29 94

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English : Exposition photo L’Histoire de Blonville

The exhibition offers a glimpse into the memory of Blonville-sur-Mer through a selection of old and contemporary photographs. With its heritage, scenes of life and changing landscape, this exhibition traces the history and identity of the commune over time.

L’événement Exposition photo L’Histoire de Blonville Blonville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-18 par OT SPL Deauville