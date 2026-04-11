Exposition photo L’Histoire de Blonville Salle paroissiale Blonville-sur-Mer
Exposition photo L’Histoire de Blonville Salle paroissiale Blonville-sur-Mer vendredi 21 août 2026.
Blonville-sur-Mer
Exposition photo L’Histoire de Blonville
Salle paroissiale Rue Pasteur Blonville-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-21 15:00:00
fin : 2026-08-28 19:00:00
Date(s) :
2026-08-21
L’exposition propose une plongée dans la mémoire de Blonville-sur-Mer à travers une sélection de clichés anciens et contemporains. Entre patrimoine, scènes de vie et évolution du paysage, cette exposition retrace l’histoire et l’identité de la commune au fil du temps.
L’exposition propose une plongée dans la mémoire de Blonville-sur-Mer à travers une sélection de clichés anciens et contemporains. Entre patrimoine, scènes de vie et évolution du paysage, cette exposition retrace l’histoire et l’identité de la commune au fil du temps. .
Salle paroissiale Rue Pasteur Blonville-sur-Mer 14910 Calvados Normandie +33 6 11 20 29 94
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English : Exposition photo L’Histoire de Blonville
The exhibition offers a glimpse into the memory of Blonville-sur-Mer through a selection of old and contemporary photographs. With its heritage, scenes of life and changing landscape, this exhibition traces the history and identity of the commune over time.
L’événement Exposition photo L’Histoire de Blonville Blonville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-18 par OT SPL Deauville
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