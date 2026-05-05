6e Estiv’Halles Les Crogs (électro celtique) Place du marché Blonville-sur-Mer

Blonville-sur-Mer

6e Estiv’Halles Les Crogs (électro celtique)

Place du marché Boulevard Marcel Lechanteur Blonville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 19:00:00

fin : 2026-08-12 20:30:00

Date(s) :

2026-08-12

Apéro-concert. Les 3 sculpteurs sonores multi-instrumentistes des Crogs proposent un univers atypique, mélangeant des mélodies d’autrefois aux ambiances world, rock et électro.

A Blonville-sur-Mer, en été, des apéros concerts ont lieu en soirée chaque mercredi sous la halle du marché. Chanson française, rock, reggae… une belle occasion pour se réunir, d’écouter des groupes de musique, de chanter et de danser !

Originaires des vertes Charentes et de Brocéliande, Les Crogs proposent une vision moderne de la musique Celte en renouvelant sans cesse le genre.

Ces 3 sculpteurs sonores multi-instrumentistes proposent un univers atypique, mélangeant des mélodies d’autrefois aux ambiances world, rock et électro. Assemblant les rythmes puissants de la danse à des compositions dynamiques et festives, les Crogs distillent une émulsion de textures acoustiques, électriques et électro.

Prêts à danser et à chanter ? .

Place du marché Boulevard Marcel Lechanteur Blonville-sur-Mer 14910 Calvados Normandie +33 7 72 72 13 27 animations.blonville@gmail.com

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English : 6e Estiv’Halles Les Crogs (électro celtique)

Aperitif concert. The 3 multi-instrumentalist sound sculptors of Les Crogs offer an atypical universe, mixing old-time melodies with world, rock and electro ambiences.

L’événement 6e Estiv’Halles Les Crogs (électro celtique) Blonville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-05 par OT SPL Deauville