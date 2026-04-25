Fête nationale Concert, retraite aux flambeaux, feu d’artifice et soirée dansante Place du marché Blonville-sur-Mer
Fête nationale Concert, retraite aux flambeaux, feu d’artifice et soirée dansante Place du marché Blonville-sur-Mer lundi 13 juillet 2026.
Blonville-sur-Mer
Fête nationale Concert, retraite aux flambeaux, feu d’artifice et soirée dansante
Place du marché Bd Marcel Lechanteur Blonville-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:30:00
fin : 2026-07-13 01:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Au programme de cette soirée 19h30 concert, 21h distribution de lampions, 22h15 retraite aux flambeaux en musique avec Piratoria, 23h feu d’artifice et 23h30 soirée dansante.
Au programme de cette soirée
19h30-21h Concert avec le groupe Friendly (variété)
21h Distribution de lampions aux enfants (gratuit, dans la limite des stocks disponibles)
22h15 Départ en musique avec Piratoria vers le feu d’artifice. A bord de leur vaisseau naviguant à travers les rues étroites de nos contrées, ces 3 flibustiers sont à la recherche de leur équipage… Ils partent donc en quête d’intrépides moussaillons. Pour attirer les prétendants à cette épopée, ils font résonner les percussions, embrasent le ciel en faisant virevolter les torches et les sabres…
23h Feu d’artifice près de la gare (avenue Brigade Piron)
Retour en musique jusqu’à la place du marché
23h30-1h Soirée dansante avec DJ
Restauration sur place sans réservation. .
Place du marché Bd Marcel Lechanteur Blonville-sur-Mer 14910 Calvados Normandie +33 7 72 72 13 27 animations.blonville@gmail.com
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English : Fête nationale Concert, retraite aux flambeaux, feu d’artifice et soirée dansante
On the programme: 7.30pm concert, 9pm lantern distribution, 10.15pm torchlight procession with music by Piratoria, 11pm fireworks and 11.30pm dancing.
L’événement Fête nationale Concert, retraite aux flambeaux, feu d’artifice et soirée dansante Blonville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-04 par OT SPL Deauville
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