Concours de sable en famille au niveau du Pôle nautique Blonville-sur-Mer

Blonville-sur-Mer

Concours de sable en famille

au niveau du Pôle nautique Plage Blonville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 14:00:00

fin : 2026-07-27 15:00:00

Date(s) :

2026-07-27 2026-08-11

Concours de sable ouvert à tous, de 4 à 99 ans. 1h pour réaliser une sculpture dans le sable sur le thème donné. Lundi 27 juillet thème coupe du monde de football. Mardi 11 août thème les animaux de la ferme.

Sur la plage de Blonville-sur-Mer, un concours de sable est organisé, deux jours dans l’été, et est ouvert à tous, de 4 à 99 ans.

Lundi 27 juillet

Thème Coupe du monde de football

Mardi 11 août

Thème Les animaux de la ferme

1h pour réaliser une sculpture dans le sable sur le thème donné.

Possibilité de ramener matériel, coquillages et éléments de la plage si besoin. .

au niveau du Pôle nautique Plage Blonville-sur-Mer 14910 Calvados Normandie +33 6 87 94 54 88

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English : Concours de sable en famille

Sand sculpture competition open to everyone, aged 4 to 99. 1 hour to create a sand sculpture on a given theme. Monday 27 July theme: Football World Cup. Tuesday 11 August theme: farm animals.

L’événement Concours de sable en famille Blonville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-13 par OT SPL Deauville