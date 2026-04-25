6e Estiv’Halles Mister Java (SKA/Musette) Place du marché Blonville-sur-Mer
6e Estiv’Halles Mister Java (SKA/Musette) Place du marché Blonville-sur-Mer mercredi 5 août 2026.
Blonville-sur-Mer
6e Estiv’Halles Mister Java (SKA/Musette)
Place du marché Boulevard Marcel Lechanteur Blonville-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 19:00:00
fin : 2026-08-05 20:30:00
Date(s) :
2026-08-05
Entre poésie de comptoir et refrains populaires, Mister Java est avant tout un groupe qui rassemble, qui fédère. Mêlant Ska épuré et Rock qui tâche, ce duo survolté chante le peuple en faisant parfois valser quelques taquineries bienveillantes arrosées de musique jamaïcaine.
A Blonville-sur-Mer, en été, des apéros concerts ont lieu en soirée chaque mercredi sous la halle du marché. Chanson française, rock, reggae… une belle occasion pour se réunir, d’écouter des groupes de musique, de chanter et de danser !
Entre poésie de comptoir et refrains populaires, Mister Java est avant tout un groupe qui rassemble, qui fédère. Mêlant Ska épuré et Rock qui tâche, ce duo survolté chante le peuple en faisant parfois valser quelques taquineries bienveillantes arrosées de musique jamaïcaine. Bref, Mister Java conte la fête, la jeunesse et l’amitié avec une bonne dose d’humour, d’amour et surtout de générosité. .
Place du marché Boulevard Marcel Lechanteur Blonville-sur-Mer 14910 Calvados Normandie +33 7 72 72 13 27 animations.blonville@gmail.com
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English : 6e Estiv’Halles Mister Java (SKA/Musette)
Mister Java is first and foremost a band that brings people together. Blending pared-down Ska and hard-hitting Rock, this high-spirited duo sing of the people, occasionally tossing in a few good-natured teases washed down with Jamaican music.
L’événement 6e Estiv’Halles Mister Java (SKA/Musette) Blonville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-04 par OT SPL Deauville
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