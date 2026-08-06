6ème édition Le Podens’car Podensac
dimanche 20 septembre 2026 · Podensac
Informations pratiques
Podensac
6ème édition Le Podens’car
Parc Chavat Podensac Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Rendez-vous devenu incontournable pour tous les passionnés d’automobiles anciennes et de belles mécaniques, organisé par Rétro Passion des Deux Rives, en collaboration avec l’association Histoire Fontaine et vieilles Pierres Podensacaises (HFVPP), réunira un grand nombre de véhicules de collection, automobiles de prestige et youngtimers venus de toute la région. Les visiteurs pourront également découvrir quelques tracteurs anciens ainsi qu’un espace d’exposition dédié à l’univers automobile, avec des créateurs et artisans proposant notamment des modèles réduits, des plaques métalliques décoratives et des plaques en bois gravées précise Jean-Luc Degude, vice-président de HFVPP. Afin de faire de cette journée une véritable fête familiale, les organisateurs travaillent également à la mise en place de balades à poneys ainsi que de promenades en calèche. .
Parc Chavat Podensac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 11 93 65 retropassion2r@gmail.com
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English : 6ème édition Le Podens’car
L’événement 6ème édition Le Podens’car Podensac a été mis à jour le 2026-08-18 par La Gironde du Sud
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