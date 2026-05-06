Nouhant

6ème fête de la batteuse

1 rue Saint Martin Nouhant Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 09:00:00

fin : 2026-08-22 19:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Diverses animations animation musicale, rassemblement de tracteurs. Nouveauté cette année, le loto bouse.

1 tracteur (avant 1970) exposé = 1 casse croûte offert le matin avant 10h.

Food truck et buvette. .

1 rue Saint Martin Nouhant 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 98 18 17

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English : 6ème fête de la batteuse

L’événement 6ème fête de la batteuse Nouhant a été mis à jour le 2026-05-06 par Creuse Tourisme