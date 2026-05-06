6ème fête de la batteuse Nouhant
6ème fête de la batteuse Nouhant samedi 22 août 2026.
Nouhant
6ème fête de la batteuse
1 rue Saint Martin Nouhant Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 09:00:00
fin : 2026-08-22 19:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Diverses animations animation musicale, rassemblement de tracteurs. Nouveauté cette année, le loto bouse.
1 tracteur (avant 1970) exposé = 1 casse croûte offert le matin avant 10h.
Food truck et buvette. .
1 rue Saint Martin Nouhant 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 98 18 17
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English : 6ème fête de la batteuse
L’événement 6ème fête de la batteuse Nouhant a été mis à jour le 2026-05-06 par Creuse Tourisme
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