Les routes Creusoises 5éme édition Nouhant
Les routes Creusoises 5éme édition Nouhant samedi 5 septembre 2026.
Nouhant
Les routes Creusoises 5éme édition
Nouhant Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-05
La cinquième édition des routes Creusoises aura lieu les 5 et 6 Septembre 2026.
Seule course à étapes sur 2 jours.
Les Routes Creusoises 5ème édition inscrite au calendrier UFOLEP, organisée conjointement avec les clubs de
l’UC Boussac, du VC Gouzon et de l’AS Fransèches. Cette cyclosportive UFOLEP à ouverture nationale se déroule sur 2 journées.
Elle comporte 3 étapes. 2 étapes en ligne et 1 Contre la Montre par équipe.
• 1ère étape samedi Départ Nouhant/ Arrivée Nouhant (étape en ligne)
• 2ème étape dimanche Départ St Chabrais/St Chabrais (CLM/équipe)
• 3ème étape dimanche Départ Lavaveix les Mines /Arrivée Camping La Perle St Médard la Rochette (étape en ligne)
+ caravane de véhicules anciens .
Nouhant 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les routes Creusoises 5éme édition
L’événement Les routes Creusoises 5éme édition Nouhant a été mis à jour le 2026-06-17 par Creuse Confluence Tourisme
À voir aussi à Nouhant (Creuse)
- Séance de cinéma en plein air Nouhant 1 août 2026
- 6ème fête de la batteuse Nouhant 22 août 2026