Nouhant

Les routes Creusoises 5éme édition

Nouhant Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-05

La cinquième édition des routes Creusoises aura lieu les 5 et 6 Septembre 2026.

Seule course à étapes sur 2 jours.

Les Routes Creusoises 5ème édition inscrite au calendrier UFOLEP, organisée conjointement avec les clubs de

l’UC Boussac, du VC Gouzon et de l’AS Fransèches. Cette cyclosportive UFOLEP à ouverture nationale se déroule sur 2 journées.

Elle comporte 3 étapes. 2 étapes en ligne et 1 Contre la Montre par équipe.

• 1ère étape samedi Départ Nouhant/ Arrivée Nouhant (étape en ligne)

• 2ème étape dimanche Départ St Chabrais/St Chabrais (CLM/équipe)

• 3ème étape dimanche Départ Lavaveix les Mines /Arrivée Camping La Perle St Médard la Rochette (étape en ligne)

+ caravane de véhicules anciens .

Nouhant 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine

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English : Les routes Creusoises 5éme édition

L’événement Les routes Creusoises 5éme édition Nouhant a été mis à jour le 2026-06-17 par Creuse Confluence Tourisme