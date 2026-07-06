Informations pratiques

Calmont

6EME MANCHE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DE DRIFT FFSA

CALMONT Calmont Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-29

Une saison du championnat de France de Drift ne peut plus se dérouler sans l’épreuve mythique de Touge de Calmont !

Cette étape incontournable du championnat réunira les meilleurs pilotes français et internationaux sur un tracé de montagne unique en France. Entre falaise et ravin, ce Touge emblématique offre un spectacle exceptionnel, avec une proximité rare entre les voitures et le public, permettant d’apprécier pleinement les trajectoires et l’engagement des pilotes.

Au programme de ce week-end

* Compétitions de drift (qualifications et battles)

* Accès paddock pour découvrir les équipes et les véhicules

* Animations, restauration et ambiance immersive tout au long de l’événement .

CALMONT Calmont 31560 Haute-Garonne Occitanie info@csm31.fr

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English :

No French Drift Championship season is complete without the legendary Touge de Calmont event!

L’événement 6EME MANCHE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DE DRIFT FFSA Calmont a été mis à jour le 2026-07-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE